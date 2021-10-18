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Başkan Yalçın: "Muhtarlarımız, mahallelerdeki gören gözümüz"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

KAYSERİ 18.10.2021, 16:32
Başkan Yalçın: "Muhtarlarımız, mahallelerdeki gören gözümüz"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında muhtarların yerel yönetimlerin en yakın paydaşları olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın mesajında; “Muhtarlarımız, bizim mahallelerdeki gören gözümüz, işiten kulağımız. Vatandaşla belediye arasındaki köprümüz. Onlarla birlikte mahallelerimize en doğru, en gerekli hizmet ve yatırımları ulaştırma imkanı buluyoruz. Bu vesile ile başta Talasımızın mahalle muhtarları olmak üzere tüm muhtarlarımızın gününü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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