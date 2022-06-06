Başkan Yalçın ’Maharetli Eller’de

Talas Belediyesi ve Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve her ayın 1. ve 3. pazar günü kurulan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ bu hafta da vatandaşların uğrak yeri oldu. Pazardaki üreticileri ziyaret eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın hem alışveriş yaptı hem de sohbet etti.

Tarihi Harman Mahalle Meydanı’nda kurulan ve birbirinden değerli el emeği ürünlerin alıcısıyla buluştuğu pazar, yine renkli görüntülere sahne oldu. Ailesi ve arkadaşlarıyla pazara gelen vatandaşlar farklı bir hafta sonu geçirdi. Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuldu.

ÜRETİCİLERDEN ALIŞVERİŞ YAPTI

Pazara gelip üreticilerle sohbet eden Başkan Yalçın, hediyelik eşyalardan yiyeceğe birçok üründen alışveriş yapmayı ihmal etmedi. Ürünlerden satın alan vatandaşlar da, organizasyonu çok beğendiklerini söyleyerek Başkan Yalçın’a böyle bir pazarı ilçeye kazandırdığı için teşekkür etti.