Başkan Yalçın Kepez yeni yolu inceledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 8 kırsal mahalleyi Malatya yoluna bağlayan Kepez hattındaki yeni yol yapım çalışmalarını inceledi.

Başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle birlikte Kepez Mahallesi’nin girişindeki çalışma bölgesine gelen Başkan Yalçın, Yazyurdu, Cebir, Yamaçlı, Sosun, Örencik, Çömlekçi ve Alaybeyli mahallelerinin de geçit noktası olan yolla ilgili bilgiler aldı.

Engebeli ve keskin virajlı mevcut Kepez yolunun 12 metre altında sürdürülen ve kot farkı giderilerek düz bir zemine indirilen yolun yapımında çalışanlarla görüşen gelen Başkan Yalçın, emekleri için kendilerine teşekkür ederken, kolaylıklar diledi. Başkan Yalçın, bin metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde planlanan yeni yolla birlikte bölgedeki kırsal mahallelerin ulaşımında büyük kolaylık sağlanacağını söyledi.

Mevcut yolun hem dar hem de engebe ve çok sayıda virajlarla dolu olduğunu belirten Başkan Yalçın, “Kepez Mahallemizin şu anki yolu özellikle kış çalışmalarında ulaşımın aksamasına ve yol güvenliğinin kaybolmasına neden oluyordu. Biz de yaptığımız planlama ile mevcut yolun hemen altına kot farkı olmayan, düz bir zeminde, daha geniş, güvenli ve konforlu bir yol yapımına başladık. Hâlihazırdaki yolun 12 metre altında kayaların kırılması ile ortaya çıkan hafriyat yine yeni yolun dolgusunda kullanılıyor. Şu an 7 metre genişliğindeki yoldan sağlanan ulaşım, dolgu ve sıkıştırma çalışmalarının ardından bahar mevsimiyle birlikte 20 metre genişliğindeki yeni yoldan sağlanacak. Şimdiden bu bölgedeki kırsal mahallelerimize hayırlı olsun” dedi.

Öte yandan ekipler, Kepez girişindeki yol yapım çalışmalarının yanı sıra Kuruköprü Mahallesi’nde de bin metre uzunluğundaki Yavuz Sultan Selim ve Sağlık 2 Sokağın asfaltını yenileyerek ulaşıma açtı.