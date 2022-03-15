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Başkan Yalçın KAYÜ Kariyer Günleri’nde

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Kayseri Kariyer Günleri” programında tecrübe paylaşımında bulundu.

KAYSERİ 15.03.2022, 10:04
Başkan Yalçın KAYÜ Kariyer Günleri’nde

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Kayseri Kariyer Günleri” programında tecrübe paylaşımında bulundu.

KAYÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa her iki meslek yüksekokulun yöneticilerinin yanı sıra akademik personeli ve öğrencileri katıldı. Programın açılışında konuşan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse, “Talas Belediye Başkanımız öğrencilere çok yakın ve eğitim kökenli bir başkanımız. Birçok faaliyetimize destek veriyor. Kendilerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Başkan Yalçın, sözlerine, “Hepinizi alnınızdan ve gönlünüzden öpüyorum” diyerek başladı. Başkan Yalçın, programın resmiyet şeklinde değil, hayatından kesitler sunduğu bir sohbet programı şeklinde geçmesini arzu ettiğini söyledi. “Sizinle sohbet ederken, hayatınızda birkaç dönem sonrasına vurgu yapacağım” diyen Başkan Yalçın, “Hz. Ali’ye isnat edilen bir söz var. Akıllı insan kimdir? diye sormuşlar. Hz. Ali de ‘Tecrübelerinden istifade edendir’ demiş. Ondan daha akıllı insan kimdir diye sormuşlar. Bu kez de ‘Başkasının tecrübesinden istifade edene en akıllı insan derim’ buyurmuş. Kariyer günleri şeklinde yapılan bu programlar sizlere birilerinin hayatındaki tecrübeleri yansıtmak, yolunuzu kısaltmak için, yani Amerika’yı yeniden keşfetmenizin gerekmediğini söylemek için hazırlanıyor. Ben de bu nedenle kendi açımdan zor bir şey yapacağım. Size kendi hayatımı anlatacağım. Nasihat etmeden siz içinden mesajı çıkarın. Böylelikle birbirimize faydamız olur” şeklinde konuştu.

Verilen görevin hakkıyla yapılmasının önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, “Öğrenci öğrenciliğin hakkını, öğretmen öğretmenliğin hakkını, memur görevinin hakkını verecek. Benim felsefem budur. Bunun faydasını gördüğüm için şuan buradayım” diye konuştu.

Başkan Yalçın, üniversite hayatındaki zorluklardan bahsederken, “Üniversite birinci sınıfa giderken bodrum katta kaldığı yarı inşaat evde bir bidon suyla sınanan, hayata hazırlanan Mustafa Yalçın, 14 yıl sonra Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü oldu. Ne demek bu? Kader sizi bir yerlerde sıkıntıyla baş başa bırakmışsa, o sıkıntı sizi mutlaka bir dönem sonraki güzelliklere hazırlamak, donatmak içindir. Öğrenciyken bilmiyordum. O bir bidon su, beni KASKİ Genel Müdürlüğü’ne hazırlıyormuş. Bundan sonra bir takım sıkıntılarla Allah sizi sınayacak olursa hayatınızın ileri safhalarındaki güzellikler için hazırlıyor demektir. Ben bu dersi çıkardım. Sizi anlamayan insanlar hayatınızda çıkacaktır. Sakın ümidinizi kırmayın. Ben kırmadım” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, “Hepimiz devletin adamıyız, devletin elemanıyız, devletimizin çocuklarıyız ve Anadolu toprakları bizim. Sahip çıkmak zorundayız. Devlet en üst çatıdır, Allah devlete zeval vermesin. Bulunduğunuz birimde en üst noktada başarılı olmanızı tavsiye ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Öğrenciler Başkan Yalçın’ın konuşmasının ardından uzun süre alkışladıktan sonra program sona erdi.

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