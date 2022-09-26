Başkan Yalçın: “Kayseri OSB İtfaiyesi 7/24 hazır”

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftasına ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Yalçın, Türkiye’deki sayılı üretim merkezlerinden biri olan Kayseri OSB’de yangın ve diğer olumsuz durumlara karşı Kayseri OSB İtfaiyesi’nin 7/24 hazır olduğunu belirtti. Kayseri OSB İtfaiyesi personelinin fedakârca görevlerini sürdürdüklerini ifade eden Başkan Yalçın, personelin bu önemli haftasını kutladığını söyledi. Kayseri OSB İtfaiyesi’nin modern alt yapısı ve 11 araçlık aktif filosuyla yangın söndürme, kurtarma ve diğer faaliyetlerde bulunduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, başta orman yangınları olmak üzere büyük çaptaki yangınların kısa sürede söndürülmesi amacıyla Türkiye’nin tamamında görev yapabilecek kapasiteye sahip bulunduklarının altını çizdi. Başkan Yalçın, Kayseri OSB İtfaiyesi’nin en son olarak Mersin Gülnar’da çıkan orman yangının söndürülmesi çalışmalarına destek olduğunu hatırlattı.

Kayseri OSB İtfaiyesi’nin sürekli aktif olduğunu vurgulayan Yalçın, Kayseri OSB İtfaiyesi ekiplerinin Kayseri Valiliği öncülüğünde düzenlenen yangın tatbikatları başta olmak üzere tüm çalışmalara katıldığını da kaydetti.