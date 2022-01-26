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Başkan Yalçın kar ve soğuğa rağmen Şeffaf Oda’da

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilk kez iki hafta önce başlatılan “Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa” uygulaması Mevlana Mahalle Meydanında kar ve soğuk havaya rağmen bütün hızıyla sürüyor.

KAYSERİ 26.01.2022, 15:00
Başkan Yalçın kar ve soğuğa rağmen Şeffaf Oda’da

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilk kez iki hafta önce başlatılan “Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa” uygulaması Mevlana Mahalle Meydanında kar ve soğuk havaya rağmen bütün hızıyla sürüyor.

İlk iki haftada olduğu gibi bu hafta da vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Şeffaf Oda uygulamasında Başkan Yalçın sabahın ilk saatlerinden itibaren vatandaşlardan gelen talepleri bire bir dinleyerek çözüme kavuşturuyor. Her Çarşamba Mevlana Mahallesi’nde sürecek olan başkan-vatandaş buluşmasında vatandaşlar Başkan Yalçın ile yüz yüze görüşme imkânı buluyor. Vatandaşların yanı sıra öğrenciler de Başkan Yalçın ile burada görüşebiliyor. Toplumun her kesiminden vatandaşları dinleyen Başkan Yalçın, istek ve taleplerini anında çözüme kavuştururken özellikle üniversite öğrencilerine de kendilerini geliştirici tavsiyelerde bulunuyor.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, Şeffaf Oda uygulamasının vatandaşlar tarafından çok beğenilen ve oldukça ses getiren bir çalışma olduğunu kaydetti. Bu uygulama ile makam odasını vatandaşların ayağına getirdiklerini belirten Başkan Yalçın, vatandaşın istek ve taleplerinin önemli olduğunu, bununla birlikte kendileriyle de sohbet etme imkanı bulduklarını anlattı.

Başkan Yalçın ile görüşmeye gelen vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yalçın’ın ulaşılabilir bir başkan olduğunu ifade eden Hacı Sayır isimli vatandaş, “Uygulamayı çok güzel bulduk. Seçim öncesi vermiş olduğu sözlerini, vaatlerini yerine getirdi. Binamızın mesken sorununu ilettik. Kendisi de bu konuda yardımcı olacağını söyledi. Kendisinden çok memnunuz, Allah razı olsun” dedi.

Bir başka vatandaş Harun Koç da, Başkan Yalçın’ın verdiği sözleri tuttuğunu belirterek, “Kendisine güveniyoruz. Bu uygulamada için de teşekkür ederiz” diye konuştu.

Bir diğer vatandaş Ömer Yetüt ise, bu uygulamadan haberdar olduktan sonra gelip görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, “Başkanımız çok sıcak ve alakalı şekilde bir karşılama yaptı. Talebimi en ince noktasına kadar dinledi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu uygulama açısından da kendimizi çok şanslı görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yamaçlı Mahallesi imamı Talip Kul da kendilerine böyle bir fırsatı sunduğu ve taleplerini dinlediği için Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

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