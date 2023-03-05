Başkan Yalçın: “Kandil geceleri sorumluluklarımızı hatırlamamız için büyük bir fırsattır”

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında, “Ramazan ayının habercisi ve müjdecisi Berat Kandili’ne kavuşmanın, heyecanı ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz.” dedi.

Başkan Yalçın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin birlik ve beraberlik duygularının daha yoğun yaşandığı kandil geceleri kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlamamız için büyük bir fırsattır. Böyle mübarek gün ve geceleri iyiliklere atılmış en önemli adım olarak görmekteyiz. Hoşgörüyü esas alarak Yaradan’dan sevgi, merhamet ve af niyaz ettiğimiz bu gece hürmetine dargınlar barışmalı, gülümsemeli ve beraberce güzelliklere yürünmelidir. Yapacağımız duaların Cenab-ı Mevla’ya arz edileceği bu mübarek gecede yapacağımız dualarımızın, yaşadığımız depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün insanlığın selametine, iyiliğin, kardeşliğin, paylaşmanın ve merhametin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin ve sanayicilerimizin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin ülkemizin, İslâm Aleminin birlik, beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”