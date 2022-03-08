Başkan Yalçın kadın personelle buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belediyede görev yapan kadın personelle bir araya geldi. Kadınların günlerini kutlayan Başkan Yalçın, belediyenin başarılı çalışmalarının altında kadınların imzası bulunduğunu belirterek, “Belediye size emanet” dedi.

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı programda konuşan Başkan Yalçın sözlerine, “Nice başarılı günlerde bir araya gelmek, nice başarılı işlere imza atmak dilekleriyle Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun” diyerek başladı. Konuşmasında kadının yeri ve değerine değinen Başkan Yalçın, “Türk toplumunda ve inancımızda kadının yeri ve önemi başkadır. Kadın gerek iş yerinde gerek ailede olsun toplumun her yerinde rol modeldir. Bizde kadın annedir, bacıdır, abladır, hatundur, hanımdır. Ehemmiyetli bir yeri vardır. Kadınlar toplumumuzun omurgasıdır” diye konuştu.

“Bir kurumda hanımefendiler işi sahiplendiyse o kurum başarılıdır” diyen Başkan Yalçın konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hanımlar mutluysa herkes mutlu ve düzgün iş yapar. Hanımlar evde mutsuzsa toplum mutsuz demektir. Kayseri’de en itibarlı kurum sayılsa bana göre ilk üçten birisi Talas Belediyesi’dir. Her yerde bunu görüyoruz, etkisini anlıyoruz ve direkt söyleniyor. Hem barışık çalışıyoruz, hem başarılı çalışıyoruz, hem de görevimizi iyi yapıyoruz. Bunda sizlerin hakikaten emeği çok. Belediye size emanet. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da size emanet. İşimizi iyi yapacağız, iyi iş yapacağız.”

Başkan Yalçın, mutlu olmanın yolunu anlatarak, “Mutlu olmanın onda biri işinde mutlu olmaktır. İşte gereğini yapıp biraz da üzerine katkı koyunca bu mutluluk eve yansır. Sonra da topluma yansır. O yüzden işimizi doğru yaptığımızda mutluluk kendiliğinden gelir” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın konuşmasının ardından kadınlara günün anısına bir çift kahve fincanı hediye etti.