Başkan Yalçın hem cevapladı hem gündemi değerlendirdi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın vatandaşlarla sosyal medya üzerinden buluşması devam ediyor.

15. kez takipçilerinin karşısına geçen Başkan Yalçın, kentsel dönüşümden park bahçelere, ulaşımdan sosyal kültürel faaliyetlere kadar birçok alandaki sorulara içtenlikle cevap verdi.

Vatandaşların bu tür etkinliklere katılımlarının önemli olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, böylece ortak yönetim kültürü geliştirdiklerini söyledi.

CAN AZERBAYCAN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI PARKI

Gündeme dair açıklamalar da yapan Başkan Yalçın, yapımı tamamlanan 17 parktan ikisine belediye meclisi prensip kararı gereği ‘Can Azerbaycan’ ve ‘Sağlık Çalışanları’ adını vereceklerini duyurdu.

“HAYIR ÇARŞISI İLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDAYIZ”

Başkan Yalçın, gelen bir soruya verdiği cevapta da Talas’ta ihtiyaç sahiplerinin eksiklerini karşılamaya hazır olduklarına dikkat çekerek, “Kitap kırtasiye, kıyafet, yakacak, erzak vs. ihtiyacı olan bize gelsin. Bu tür ihtiyaç sahiplerine Hayır Çarşımızda yardımcı oluyoruz. Eğer çevresinde böyle kimseler olan var da bize yönlendirmiyorsa vebali önce ona sonra da bize olur.” diye konuştu.

Başkan Yalçın, bir başka soru üzerine de tablet dağıtımını Kasım ayının ilk ve ikinci haftasında yapacaklarını kaydetti.

Programda ayrıca Başkan Yalçın’a, başta geçtiğimiz günlerde hizmete giren Pati Yolu olmak üzere yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajı da geldi.

YİNE KİTAP TANITTI

Başkan Yalçın, önceki haftalarda olduğu gibi bu hafta da kitap tanıtımı yapmayı ihmal etmedi. Sosyal medya buluşmalarında Talas’ı veya Kayseri’yi konu edinen kitapları takipçileriyle paylaşan Başkan Yalçın, bu kez de İoannis Kalfoğlus tarafından kaleme alınan ve Selma Kara, Zahid Cündübeyoğlu ve Yasin Temiz tarafından çevirisi yapılan “Zincidere’deki Ioannis Prodromos Monastırı yahud Moni Flavianon” adlı eseri tanıttı.