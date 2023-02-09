Başkan Yalçın deprem bölgesinde

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, deprem bölgesi Kahramanmaraş’a giderek incelemelerde bulundu ve yardım çalışmalarına katıldı. Depremin ilk gününde beri burada koordinatör olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile de görüşen Başkan Yalçın, sürdürülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

10 ili etkileyen şiddetli depremlerin ardından Talas Belediyesi olarak bölgeye gönderilen 12 kişilik Kahramanmaraş ekibini de ziyaret eden Başkan Yalçın, mobil mutfak ve mobil çay aracıyla yapılan yardım çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra sahadaki çalışmaları inceleyen Başkan Yalçın, AFAD yetkilileri ile görüşerek son duruma ilişkin görüş alış verişinde bulundu.

Ardından arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Başkan Yalçın, depremzede vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Yalçın, “Devletimiz büyüktür. Elbet bu yaraları milletçe el birliğiyle saracak gücümüz var. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.” dedi.

Çay, çorba ve sucuk ekmek

Depremin ilk akşamında Kahramanmaraş’a gönderilen mobil mutfak ve mobil çay aracı ile hem depremzedelere hem de bölgede arama kurtarma faaliyetlerinde görevli personele çorba, sucuk ekmek ve çay gibi çeşitli ikramlarda bulunuluyor.