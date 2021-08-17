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Başkan Yalçın Ankara’da konuştu
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Anadolu Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen ‘Sivil Toplumu Yeniden Düşünmek’ üst başlıklı 15. Anadolu Buluşmalarında konuştu.
KAYSERİ 17.08.2021, 14:43
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Anadolu Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen ‘Sivil Toplumu Yeniden Düşünmek’ üst başlıklı 15. Anadolu Buluşmalarında konuştu.Türkiye’nin önde gelen fikir ve düşünce adamlarını katılımıyla düzenlenen programda kürsüye gelen Başkan Yalçın, sivil topluma yönelişte STK’ların önemine dikkat çekti. Konuşmasında Türkiye’deki sivilleşme faaliyetlerine ışık tutan Başkan Yalçın, sivil toplum unsurlarının gelişiminin ileri demokrasinin olmazsa olmazlarından olduğuna dikkat çekti.