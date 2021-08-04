Başkan ve rektör basketbolcularla buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile birlikte Sporcu Fabrikası Yaz Etkinliklerine katılan basketbolcu adaylarıyla bir araya geldi.

KAYÜ yerleşkesindeki spor salonunda eski milli basketbolcu Fatih Solak nezaretinde basketbol eğitimi alan gençlerle buluşan Başkan Yalçın, “Faaliyet Talasgücü Belediyespor bünyesinde yürütülüyor, salon Kayseri Üniversitesi’nin binası. Sağladığı bu imkandan dolayı sayın hocamıza teşekkür ediyorum. Hem sizi hem ailenizi burada görmekten dolayı mutluyum ve sizleri yürekten kutluyorum. Sizin yaşınızdaki çocuklar dışarıda geziyor ya da diğer başka gereksiz şeylerle vakit geçiriyor. Ama sizler burada geleceğinizle alakalı aktivite yapıyorsunuz. Buradaki çalışmanızın akademik hayatınızda çok katkısı olacak. Bu ülkenin gerçek sahipleri olarak, gelecekte bizim yerimize geçecek gençler olarak, bu ülkeye hizmet etmek adına şimdiden kendinizi yetiştirdiğiniz için hepinizi gönlünden öpüyorum” dedi.

Başkan Yalçın daha sonra günün anısına Rektör Karamustafa’ya 67 numaralı Talasgücü Belediyespor forması hediye etti.