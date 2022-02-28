Başkan Palancıoğlu’ndan vatandaşlara çay ikramı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediyeye gelen vatandaşlara çay ikram ederek, taleplerini dinlediğini söyledi.

Vatandaşlar ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Dr. Palancıoğlu, “Belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de fırsat buldukça belediyemize işlerini yapmaya gelen vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Belediyemiz vatandaşlarımızın emrindedir, hep birlikte hareket edip birbirimize öneri ve katkı sunarak Melikgazi’mizi birlikte yönetip sorunlarımıza birlikte çözümler üreteceğiz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik, notlarımızı aldık. İlçemizin daha iyi bir yere gelmesi için bir bir ihtiyaçları gideriyoruz. Milletimizin gönlünde olmak güzeldir. Gönül Belediyeciliğinin gereklerini yerine getirerek, çevreyi koruyan, kültür ve sanat üreten, dünya şehirleriyle yarışan, tarihimizi de yaşatan şehirler için koşturmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizle her daim bir aradayız. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yoğun iş temposundan fırsat buldukça vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret göstereceğiz” dedi.