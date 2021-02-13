Başkan Palancıoğlu’ndan ’üç aylar’ mesajı

Seyyid Burhaneddin Türbesini ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu üç ayların başlangıcını kutlayarak, Mübarek Üç Ayların Türk İslam Alemi’ne, Türk Milleti’ne, Kayseri’ye ve Melikgazi halkına sağlık, huzur, mutluluk ve hoşgörü getirmesini diledi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, üç ayların başlangıcı dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin makamındayız. Buraya sıklıkla geliyoruz. Özellikle maneviyatın en yüksek olduğu noktalardan birisindeyiz. Bugün üç ayların başlangıcındayız. Recep, Şaban ve Ramazan ayları ve mübarek üç aylar manevi aylar. İnşallah bugünden itibaren herkes biraz daha manevi ortamı yakalayacak şekilde ibadetlerini dualarına devam eder. Cenab-ı Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Önümüzdeki hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece de Regaip Kandili. İnşallah Regaip Kandili’ni de hep birlikte idrak edeceğiz. Daha sonrasında Şaban ayı, Ramazan ve Kadir Gecesi ve akabinde de Ramazan Bayramı’nı hep birlikte kutlayacağız. Cenabı Allah ağzımızın tadını bozmasın. Bu salgını da en kısa zamanda kaldırsın. Sağlıklı bir şekilde oruçlarımızı tutalım, ibadetlerimizi yapalım. Rabbim birlik, beraberlik ve huzur içerisinde inşallah ülkemizin daha güzel günlere ulaşmasını nasip etsin. Bu düşüncelerle üç ayların başlangıcını tebrik ediyorum.”