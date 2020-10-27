Başkan Palancıoğlu’ndan Mevlid Kandili mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak tüm İslam âleminin mübarek gecesini tebrik etti.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, mesajında şunları söyledi:

"İslam dünyasında, Peygamber efendimizin dünyaya geldiği gece Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Bu mübarek geceye bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Peygamber Efendimiz, Allah’ın insanlığa gönderdiği son peygamberdir. O, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), biz Müslümanlar ve bütün insanlık için, her bakımdan mükemmel ve örnek bir hayat sürmüş; ahlakı, sevgiyi, merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamında en somut şekilde insanlığa aktarmıştır. Bu önemli gecede ellerimizi semaya açalım, barış için, insanlığın güzel yarınları için dua edelim, günahlardan olabildiğince kaçalım. Tutum ve davranışlarımızı O’nun örnek ahlakına ve tavsiyelerine göre şekillendirelim. Rabbim bu mübarek gecenin hürmetine tüm insanlığa barış, huzur ve sıhhati hakim kılsın. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun."