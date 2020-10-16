Başkan Palancıoğlu’ndan filyasyon ekiplerine moral ziyareti
KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA TÜM SAĞLIK PERSONELİ BÜYÜK BİR ÖZVERİ İLE ÇALIŞIRKEN, MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, MELİKGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ ZİYARET EDEREK FİLYASYON EKİBİNDE GÖREVLİ PERSONELLERE TEŞEKKÜR ETTİ.
Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm sağlık personeli büyük bir özveri ile çalışırken, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret ederek filyasyon ekibinde görevli personellere teşekkür etti.
Teşekkür ziyaretine AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve yönetimi ile katılan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Öncelikle İl Sağlık Müdürümüz Ramazan Benli’ye ve sağlık ekiplerine yoğun çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Gökhan Ülke başkanımızla filyasyon ekiplerimize destek olmak onlara azda olsa moral vermek istedik. Vatandaşlarımızdan ricamız maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları. Kurallara uyarsak başarabiliriz. Bulaşıcı hastalığın hangi nedenlerden kaynaklandığı ve yayıldığının tespit edilmesi için filyasyon ekipleri de sahada vakaları ve vakaların temas veya yakın temasta bulunduğu kişileri tek tek araştırarak salgının önüne geçmek için çalışıyor.” ifadelerini kullandı.
“Pandemi döneminde bizde belediye olarak yoğun bir şekilde çalıştık.” diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Yaklaşık 50 kişilik bir dezenfekte ekibi kurduk. Ekiplerimiz mobil olarak 15 araç ile sürekli sahada çalışma yapıyor. Dolayısıyla pandemi döneminde bankalar, ATM’ler, sağlık ocakları, okullar, camiler, eczaneleri sürekli ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz. Bizde bu kapsamda tüm sağlık çalışanlarımıza özellikle filyasyon ekiplerimize teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.
|İmsak
|05:45
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:30
|Yatsı
|19:49
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2