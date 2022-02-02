Başkan Palancıoğlu’ndan çiftlere çifte sürpriz

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, evlilik tarihlerinin özel bir gün olması için 02.02.2022 tarihini seçen çiftlere özel sürpriz yaparak nikâhlarını kıydı. Başkan Palancıoğlu ayrıca bugün doğum günü olan gelinlerin de yeni yaşlarını kutlayarak hediye verdi.

Genç çiftleri tebrik eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bugün 02.02.2022. Özel bir tarih. Çiftlerimizin mutlu günlerine bugün bizde bir sürpriz yaparak nikahlarını kıydık. Melikgazili hemşerilerimizin şahitliğinde 02.02.2022 yılının ilk nikâhını kıymanın mutluluğu yaşarken, ayrıca iki gelinimizin doğum günü münasebetiyle kendilerine güzel bir sürpriz yaptık. Gençlerimiz özel gün olması ve kolay hafızada kalması için bugünü seçmişler. Mücahit Erdoğan ve Duygu Kayaaltı, Melek Altuntaş ve Ahmet Pişkin ile Hatice Karataş- Muhammed Bilal Mızrak çiftinin nikâh akitlerini gerçekleştirerek mutluluklarını paylaştık. Ailelerimizi de tebrik ediyor, evlatlarımıza ömür boyu huzur ve mutluluklar diliyorum” dedi.

Nikâhları kıyılan çiftler ise Başkan Dr. Palancıoğlu’nun sürprizine çok şaşırdıklarını söyleyerek, bu jest için mutlu olduklarını dile getirdiler.