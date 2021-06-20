Başkan Palancıoğlu’ndan babalar günü mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak babaların fedakarlığın ve karşılıksız sevginin simgesi olduğunu söyledi ve tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.

Tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü’nü kutlayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Baba; yolumuzu aydınlatan kahramanımız, gölgesinde huzur bulduğumuz çınarımızdır. Babalar, ailenin birlikteliği, aile içi uyum ve ailenin güvencesini sağlama gibi yerine getirdikleri çok önemli görevlerle, sağlıklı toplum yapısının oluşturulmasına büyük katkılar sağlamaktadırlar. Ömrünü evlatlarının iyi yetişmesine, mutlu ve huzurlu olmasına adayan babalarımız hangi yaşta olursak olalım arkamızda duran yegâne güçtür. Babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak özveriyle çaba harcamaktadırlar. Bu bakımdan, babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerinin hoş tutulması, babalarımıza karşı sevgi saygı ve vefa duygusunun bir gereğidir. Annelerimiz gibi babalarımızın da hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Ömrünü evlatlarına adayan tüm fedakar babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, aramızdan ayrılmış tüm büyüklerimizi saygı ve rahmetle yâd ediyorum” dedi.