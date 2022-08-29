Başkan Palancıoğlu’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Büyük Taarruz’un 100’üncü yılını kutlamanın gurur, onur ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu mesajında şu ifadelere verdi:

“1071 Malazgirt’le başlayan Anadolu’yu kendimize vatan kılma mücadelemizi asla bitmeyeceğini yedi düvele karşı verdiğimiz Çanakkale Savaşı ile ilan etmiştik. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi de, Türk Milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Anadolu’nun ebediyen Türk yurdu olduğunun ve Türk milletinin esarete asla boyun eğmeyeceğinin ilan edildiği 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin ordusuyla bütünleştiği ve vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda ettiği bir mücadelenin sonucudur. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan Büyük Zafer’in 100’üncü yılını kutlamanın gurur, onur ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını yürekten kutlarım. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesi ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ahirete irtihal eden gazilerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun.”