Başkan Palancıoğlui: "Ülkemize sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam edeceğiz"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6’ncı yıldönümünde meydanda birçok etkinlik düzenlendiğini ve yine binlerce vatansever Kayserili vatandaşın meydanı doldurduğunu söyledi.

"Bu coğrafyada düşmanların tarih boyunca kötü ve çirkin emellerine hedef olmuştur" diyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Hain darbe girişiminde 251 şehidimiz binlerce gazimiz var. Hepsine minnet borçluyuz. 6 yıl aradan sonra 15 Temmuz 2022’de yine meydanlardaydık. O gece sabahlara kadar nöbet tutan her birinize minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. 15 Temmuz anısına yine Kayserili vatandaşlarımız meydanı doldurdu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın meydanlara inin emri ile meydanlara indik ve ülkemize sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Cenabı Allah bir daha böyle zor ve kötü günler göstermesin. Vatanımızı kimse bölemez, ezanlarımızı kimse susturamaz, şanlı bayrağımızı kimse indiremez. Ülkemiz ilelebet payidar olsun. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak meydanda vatandaşlara yiyecek, bayrak ve ay yıldızlı tişört dağıtıldığını söyledi.