Başkan Palancıoğlu YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde açıklama yaparak sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, mesajında şunları ifade etti; "Sevgili öğrenciler! Bu hafta sonu gireceğiniz sınav, üniversite hayalleriniz için önemli bir adımdır. Hafta sonu sizler için önemli bir sınav olacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri olacak. Dolayısıyla hepinizi şimdiden tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İnşallah sınavınız güzel geçer ve beklediğiniz sonucu alırsınız ve istediğiniz bölümlere, üniversitelere girersiniz. Üniversitede gerçekten insan kendisini yetiştiriyor ve hayata hazırlanıyor. Doğru bir seçim yapmak ve doğru bölümleri seçmek çok önemli. Sizler bizim geleceğimiz ve güvencemizsiniz. Bu duygu ve düşüncelerle sınava büyük bir özveri ile hazırlanan gençlerimizin ve ailelerinin heyecanlarını paylaşıyor, sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."