Başkan Palancıoğlu yapılan hizmetleri yerinde inceledi

’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’a yaptıkları hizmetleri yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bölgeye her türlü yardımı yaptıklarını söyleyerek, “Bir belediyenin yapabileceği her türlü desteği sağlıyoruz” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bölgeye yurdun her tarafından yardımlar gelirken, Melikgazi Belediyesi tarafından da gıda dışındaki temel ihtiyaçlar için mobil istasyonlar bölgeye gönderildi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bölgeye gönderdikleri mobil WC, mobil duş kabinleri ile kurulan çocuk parkıyla beraber, personelin hafriyat kaldırma ve temizlik çalışmalarını da bölgeye gelerek yerinde inceledi. Depremin ilk saatlerinden beri belediye olarak birçok çalışmaya destek verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Depremin ilk saatlerinden itibaren Melikgazi Belediyesi olarak özellikle arama kurtarma faaliyetlerinde destek vermek için tüm ekiplerimiz özellikle ekskavatörlerimiz, kırıcılarımızı buraya yönlendirdik. 100 kişilik bir ekibimiz geldi. Aynı zamanda WC’ler, duşlar mobil bir şekilde burada ihtiyaç olacak şeyler geldi. Bunun yanında da Kayseri koordinasyonunu sağlayarak, şu ana kadar 409 tır yardım malzemesini Kahramanmaraş’a ve diğer deprem bölgelerine göndermiş olduk. Dolayısıyla depremin yaralarını sarmak için Melikgazi Belediyesi olarak da elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. 20’nin üzerinde vatandaşımızı arkadaşlarımızın canlı bir şekilde kurtarma imkanı oldu. 100’ün üzerinde de maalesef cansız beden çıkardılar. Şu anda hafriyat ve diğer kurtarma çalışmaları ile ilgili yine desteklerimiz devam ediyor. Su arazözlerimiz var yine mahalle aralarında su depoları kurduk. Temiz su kaynaklarına ulaşımlarını sağlıyoruz. Aynı zamanda salgın hastalıkların önlenmesi için de sürekli mobil ekiplerimiz ilaçlama faaliyeti yürütüyorlar. Yine dediğim gibi mobil WC ve duşlarımız, diğer imkanlarımız buraya seferber edildi. Çöp kamyonlarımız var, diğer kamyonlarımız hafriyat taşıyor. Dolayısıyla bir belediye için aklınıza gelebilecek her türlü desteği biz belediye olarak buraya gönderiyoruz. İlave olarak da buranın kuru gıda ihtiyacından tutun da eti, sütü, meyve suyu, ekmeği, yatağı, yorganı, battaniyesi gibi aklınıza gelebilecek 60’ın üzerinde ürünü de buraya gönderiyoruz vatandaşlarımız bir nebze olsun rahatlasınlar diye” dedi.