Başkan Palancıoğlu, Türkiye’yi temsilen ARLEM toplantısına katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, online olarak yapılan Avrupa Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclis (ARLEM) toplantısına katıldı.

Türkiye temsilcisi olarak katıldığı Avrupa Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclis Toplantısında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kısa adı ARLEM olan Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi toplantılarına Türkiye’yi temsilen katılmak üzere seçilen 5 asil üyeden birisi olarak inşallah görev yapacağım. Daha önceki dönemde de görev yapıyordum. Şu anda da Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ve Çevre Bakanımızın onayıyla 5 asil üyeden biri olarak hem ülkemizi temsilen hem de Kayserimizi temsilen Avrupa Konseyi toplantılarına ilave olarak Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi toplantılarına da katılıp ülkemizin farklı alanlardaki menfaat ve görüşlerini bildireceğim. Zaman zaman Marsilya, Brüksel ve Strazburg’da geçekleştirilen toplantılar, bugün online devam ediyor. İnşallah hayırlı sonuçlar alacağımız, ülkemizi iyi bir şekilde temsil edeceğimiz bir görev süresine daha başlamış olduk. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.