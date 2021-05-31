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Başkan Palancıoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısına katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) Meclis Toplantısına katılmak üzere Ankara’ya gitti.

KAYSERİ 31.05.2021, 14:40
Başkan Palancıoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısına katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) Meclis Toplantısına katılmak üzere Ankara’ya gitti.

Melikgazi Belediyesi’nin uygulamalarının birçok belediyeye örnek ve referans gösterildiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis toplantısı ile yine belediye yatırım ve uygulamalarının masaya yatırılacağını söyledi.

Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında Birlik Başkanı, Başkanlık Divanı ve Encümen Üyelerinin seçimi yapılacağını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, yerel yönetimlerin ne kadar güçlenirse Türkiye’nin de o kadar büyüyüp gelişeceğini sözlerine ekledi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, toplantıda birçok büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile görüşerek bilgi alışverişinde bulundu.
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