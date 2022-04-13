Başkan Palancıoğlu: “Toplum değerlerine önem veren çalışmaları destekliyoruz”

Sivil toplum kuruluşları ile sık sık bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Birleşik Kafkasya Derneği tarafından düzenlenen iftara katıldı.

Kayseri’de tüm kurum ve kuruluşlarla büyük bir gayretle uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Derneklerimizin düzenlediği bu tür organizasyonlar birlik ve beraberlik adına son derece önemli. Altyapıdan üst yapıya, yeşil alandan sosyal tesislere, camilerden okullara sağlık merkezlerine kadar her alanda birlik beraberlik içinde çalışmanın bereketini görüyoruz. Çerkes’lerin Anadolu kültür mirası içerisinde önemli bir yeri bulunuyor. Bölgesel ve yerel kültür derneklerini önemsiyoruz. Çünkü Anadolu’nun özünde bu kültür zenginliği bulunmaktadır. Özellikle günümüzde bu değerler daha iyi anlaşılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak kültür ve toplum değerlerine önem veren her türlü çalışmaya ve etkinliği destek oluyoruz. Birlik ve beraberlik içinde olmak toplumsal dayanışmayı gerçekleştirir. Toplumsal barışa ve birlikteliğe ayrıca önem veriyoruz. Bizleri muhabbetle kucaklayan, iftar sofralarını bizimle paylaşan kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.