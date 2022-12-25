Başkan Palancıoğlu: "Şükrü Baktır İmam Hatip Fen Lisesi çok yakışacak"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye ve hayırsever işbirliği ile Altınoluk Mahallesi’nde yaptığı Şükrü Baktır İmamhatip Fen Lisesi’nde inceleme yaparak ilkbahar mevsiminde açılışının yapılacağını söyledi.

Hacı Şükrü Baktır İmam Hatip Fen Lisesi’nde 136 kişilik yurt ve 450 kişilik yemekhane ve içerisinde fizik ve kimya laboratuvarı, bilgisayar dersliği, kütüphane ve çok amaçlı salonu bulunan lise bölümü ile kompleks bir eğitim alanı yapıldı. İlçeye 3,5 yılda okul kazandırarak rekor hizmet yaptıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Şükrü Baktır İmam Hatip Fen Lisesinin inşaatında incelemeler yaptık. Burası gerçekten yatakhanesi, yemekhanesi, konferans salonuyla ve lise binasıyla birlikte zannediyorum Kayseri’nin en güzel okullarından bir tanesi oldu. Yaklaşık 12 bin metrekare alanda projeyi tamamladık. Şuan da peyzaj çalışmaları bitmek üzere. Duvarlar bitti ilkbahar ile birlikte peyzajını tamamlayacağız ve eğitime başlayacak. Rahmetli Şükrü Amca’nın oğulları Ali Bey başta olmak üzere Necmettin Bey, Şükrü Bey, Zafer Bey tüm evlatları ile birlikte bu projeyi takip ettik ve son aşamaya geldi. Çok heyecan verici, güzel bir proje oldu. Baktır ailesine bu güzel hayır işleri için teşekkür ediyorum. Cenap-ı Allah hayırseverlerimizin sayısını arttırsın. Ekip arkadaşlarımıza da müteahhidimize de bu güzel projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Hayırsever Ali Baktır ise, Başkan Dr. Palancıoğlu’na projenin başlangıcından bu zamana kadar çok emek verdiği ve eğitime olan katkıları için teşekkür etti.