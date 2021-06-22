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Başkan Palancıoğlu sporcu Funda Taşkın’ı tebrik etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası’nda iki madalya daha kazanan Funda Taşkın için bir kutlama mesajı yayımladı.

KAYSERİ 22.06.2021, 13:54
Başkan Palancıoğlu sporcu Funda Taşkın’ı tebrik etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası’nda iki madalya daha kazanan Funda Taşkın için bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Palancıoğlu, yayınlamış olduğu mesajda şu açıklamalarda bulundu; “18-20 Haziran 2021 tarihleri arasında Konya’da yapılan Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası’nda Genç Bayanlar kategorisinde yarışan Funda Taşkın’ın başarısından son derece gurur duyduk, onurlandık. Kayseri’de yetişerek birçok başarıya imza atan Funda Taşkın bizleri mutlu etmiş ve disiplin çalışma ve azmin sonunda başarının olacağını adeta kanıtlamıştır. Belediyeler onarak bisiklet sporunun yaygınlaşması için özel bisiklet yolları inşa ediyoruz. Çünkü bisiklet bir sporun yanında aynı zamanda sağlıklı yaşamının bir aracıdır."

Belediyelerin spor tesislerin yapmasının, spor ve sporcuya önem vermesi ve yatırım yapmasının bu başarılarda büyük payı olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şahsı ve hemşerileri adına 40 takımdan 645 sporcunun pedal çevirdiği yarışmada Kayserili sporcu Funda Taşkın’ı kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi.
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