Başkan Palancıoğlu: “Şehrimizin huzur ve güvenliği için, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bina tahsis ettik”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak sağlık, eğitim, emniyet ve spor hizmetlerine olduğu gibi İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmalarına destek ve yardımcı olduklarını bu amaçla bina tahsis ettiklerini söyledi.

Toplumsal dayanışma ve birliktelik açısından Melikgazi Belediyesi olarak gereken hassasiyet ve önemin gösterildiğini bu amaçla Melikgazi İl ve İlçe Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor Müdürlüklerine birçok arsa tahsisi ve bina tahsis ederek hizmeti daha etkin sunmalarına imkan tanıdıklarını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şimdi de Bahçelievler Mahallesi’ndeki binayı İl Emniyet Müdürlüğü hizmetine tahsis ettiklerini kaydetti.

Eğitime, sağlığa, din hizmetlerine ve emniyete verilen hizmet ve desteklerin devam edeceğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi her an her yerde hizmet vermektedir. Bahçelievler Mahallesi’nin yeni yapılaşmadan dolayı nüfusu arttığı gibi hizmet alanı da genişlemiştir. Gelişen ve büyüyen ilçemizin nüfusu da artmakta olup Bahçelievler Mahallesi’nde mülkiyeti Belediyemize ait kullanılmayan binanın İl Emniyet Müdürlüğü’ne daha etkin ve seri hizmet verebilmesi için tahsis ettik. Belediye Meclisimizin oybirliği ile alınan karar şehrimize hayırlı olsun” dedi.