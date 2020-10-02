Başkan Palancıoğlu sahada tespit çalışmalarına devam ediyor
HER CUMA GÜNÜ SABAHIN İLK SAATLERİNDEN İTİBAREN SAHADA YAPILACAK İŞLERİ TESPİT EDEN MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, BATTALGAZİ VE ESENYURT MAHALLELERİNDE TESPİT ÇALIŞMASI YAPARAK PAZARTESİ GÜNÜ SONBAHAR TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLAYACAĞINI SÖYLEDİ.
Her cuma günü sabahın ilk saatlerinden itibaren sahada yapılacak işleri tespit eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi ve Esenyurt Mahallelerinde tespit çalışması yaparak pazartesi günü sonbahar temizlik çalışması başlayacağını söyledi.
Günün ilk saatleri sahada gezerek eksikleri yerinde tespit eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Her mahallemizde her cuma tespit ettiğimiz çalışmaları pazartesi günleri ekiplerimizle birlikte yapıyoruz. Bugün Battalgazi ve Esenyurt Mahallemizde tespit yapacağız. Bu kapsamda her mahallede yapılacak olan çalışmalar belirleniyor ve yapılıyor. Boş alanlarda yabani ot temizliği, hafriyat temizliği, yolların süpürülmesi gibi çalışmalarımız yapılacak. Tüm mahallemizde bu çalışmaları yapacağız. Belediye ekiplerimizle, ilçe genelinde bulunan yeşil alan ve parklarda bakım, budama, yabani ot alımı, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama gibi birçok çalışma gerçekleştireceğiz. Parklar, yollar, sosyal tesisler gibi birçok hizmeti yaparken ilçemizin temizlik hizmetlerini de aksatmıyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı rahat ettirmenin mücadelesini veriyoruz. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımız ilçemize hayırlı olsun.” dedi. Her cuma günü erken saatlerde birkaç mahalleyi gezerek durum değerlendirme çalışması yaptıklarını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, koordineli çalışma ile ilçede geniş çaplı bir hizmet gerçekleştirdiklerini belirtti.
Esenyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Ayaydın ise, yapılan çalışmaları için Melikgazi Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Belediyemizden ne istediysen zamanında yapıldı. Asfaltımız yenilendi mahallemizde hizmet kalitesi arttı. Başkanımız bizzat kendisi gezerek yapılması gereken işleri yerinde tespit ediyor. Emekleri için Melikgazi Belediyemize teşekkür ederim.” diye konuştu.
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