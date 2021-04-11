Başkan Palancıoğlu sahada karla mücadele çalışmalarına katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu 3 gündür Kayseri’de etkili kar yağışından sonra karla mücadele çalışmalarına devam eden ekipleri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Melikgazi ilçesinde kar yağışının şiddetini artırmasıyla beraber karla mücadele çalışmalarının başladığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Karla mücadele için toplamda 77 araç ve iş makinası ve 280 personelle çalışmalar devam ediyor. Son günlerde bahar havasının yaşandığı Kayseri’de aniden gelen kar yağışı hepimize sürpriz oldu. En son 1981 yılında Nisan ayında kar yağmış. 40 yıl sonra bir ilk yaşandı ve nisan ayında şehrimiz yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Karla mücadele ekiplerimiz gece gündüz mahallelerde kar temizleme mesaisini sürdürdüler. Cadde ve sokakların temizliği iş makineleri ile yapılırken küreme ekiplerimiz de kaldırımların temizliğini yapıyor. Yoğun kar yağışının başlaması ile birlikte 24 saat esasına göre yapılan çalışmalar kapsamında ilçe genelinde ulaşım ve yaya trafiğinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tüm ekiplerimiz gece ve gündüz karla mücadele edecek. Başta ana arterler, çarşı merkez, rampalar, okul çevreleri, hastane gibi kamusal alanların çevresinde çalışma yapılıyor. Yoğun gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki ana arterler, cadde ve sokaklarda kar yağışı boyunca yol temizleme ve tuzlama çalışmalarının devam edeceğini hatırlattı.