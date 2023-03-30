Başkan Palancıoğlu, muhtarlarla iftarda buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ile birlikte mahalle muhtarları ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Mahalle muhtarları ile iftar sofrasında Ramazan’ın bereketini birlikte yaşadıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "İlçede yapacağımız çalışmaları muhtarlarla istişare ve koordinasyon içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede Ramazan’ın güzelliğini de birlikte yaşıyoruz. Melikgazi Kaymakamımız Sayın Bülent Karacan ile düzenlediğimiz iftarda mahalle muhtarlarımızla bir araya geldik. Sayın Kaymakamımızla da göreve geldiği andan itibaren mesai birlikteliğiyle çalışmalarımızı yürüterek vatandaşlarımıza uyum içinde hizmet ediyoruz. STK’lar, muhtarlarımız, esnaf ve meslek odalarımızdan gelen her türden öneri ve talebi inceliyor, ilçemiz ve vatandaşlarımızın yararı için uygulanabilecek olanları değerlendiriyoruz. Talepleri de imkânlarımız ölçüsünde gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Bu tarz programlarımız muhtarlarla dayanışmayı güçlendiriyor. Bu vesileyle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Mahallelerimize hizmet noktasında vatandaşlarımızın birinci muhatabı olan muhtarlarımıza da önemli görevler düşüyor. Katkı ve katılımları için ayrıca davetimize bizleri kırmayarak gelen muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlısıyla Rabbim Ramazan ayını tamamlayıp Ramazan Bayramı’nı ailelerimizle ve sevdiklerimizle birlikte yaşamayı nasip eylesin. Ramazan ayının bereketli olmasını diliyorum" dedi.