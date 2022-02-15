Başkan Palancıoğlu: "Mimarsinan OSB’nin atıkları ekonomiye kazandırılacak"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesince Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde yer alan evsel ve işyeri atıklarının Melikgazi Belediyesince değerlendirilerek ekonomiye kazandırılacağını söyledi.

Melikgazi Belediyesince başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ve örnek gösterilen evsel ve işyeri atıklarının geri toplanılarak değerlendirilmesi çalışmasının gün geçtikçe geliştiğini ve büyüdüğünü belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi üretim de ve yapmış olduğu ihracatı ile Kayserimizin için bir kazanç merkezidir. Gıda, inşaat, makine, mobilya, beyaz eşya, elektrik-elektronik, kimya, maden gibi birçok alanda faaliyet gösteren 404 firma yer almaktadır. Bu firmaların atıkların hepsi düzenli olarak toplanarak Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesislerinde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılacaktır. Bu yönde Belediye Meclisimizce karar alındı. Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol ile sanayi bölgesinin evsel atıklarını biz toplayarak, geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırıyoruz. Çünkü her atık çöp değildir. Geri dönüşüm yalnızca çevre ve halk sağlığına değil, ekonomiye de kayda değer biçimde katkı sağlıyor. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinden günlük 6 ton evsel atık çıkıyor. Bunu tesislerimizde ayrıştırarak tekrar hammadde olarak kullanımını sağlayacağız. Böylece çevreye, üretime ve ekonomiye katkı sağlayacağız” dedi.