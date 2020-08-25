Başkan Palancıoğlu: "Melikgazi’de pandemiyi fırsata dönüştürüyoruz"
BAŞKAN DR. PALANCIOĞLU: “MELİKGAZİ’DE PANDEMİYİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ” PANDEMİ SÜRESİNCE MELİKGAZİ BELEDİYESİ OLARAK BU SÜRECİ YATIRIMA VE HİZMETE DÖNÜŞTÜRDÜKLERİNİ HATIRLATAN MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU ÖZELLİKLE ULAŞIM VE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINDA EKİP SAYISINI ARTIRDIKLARINI VE ÇALIŞMALARIN MESAİ SONRASI DA DEVAM ETİĞİNİ SÖYLEDİ. ÖNCE HALK VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLKESİ İLE KORONA DÖNEMİNDE İLAÇLAMA VE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARININ BÜYÜK BİR HIZLA DEVAM ETTİĞİNİ İFADE EDEN BAŞKAN DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE HER HAFTA 29 AYRI SEMTTE PAZAR YERİ KURULDUĞUNU BU PAZAR YERLERİNDE SIKI BİR ŞEKİLDE PANDEMİ KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ AYRICA TEMİZLİK, MESAFE VE MASKE KONTROLÜ DIŞINDA FİYAT VE ETİKET KONTROLÜNÜN DE YAPILDIĞINI KAYDETTİ. GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARIN MELİKGAZİ HALKI TARAFINDAN TAKDİR İLE KARŞILANDIĞINI VE GİDİLEN HER YERDE VATANDAŞLARIN TEŞEKKÜRLERİNİ ALDIKLARINI BİLDİREN DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, VATANDAŞLARIN MEMNUNİYETİNİN ÇALIŞMALARA VE ÇALIŞANLARA ŞEVK KATTIĞINI BU AÇIDAN PLANLANAN YATIRIM VE HİZMETLERİN GÜNÜNDEN ÖNCE TAMAMLANARAK HİZMETE SUNULDUĞUNU SÖZLERİNE EKLEDİ.
Pandemi süresince Melikgazi Belediyesi olarak bu süreci yatırıma ve hizmete dönüştürdüklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu özellikle ulaşım ve asfaltlama çalışmalarında ekip sayısını artırdıklarını ve çalışmaların mesai sonrası da devam etiğini söyledi.
Önce halk ve çevre sağlığı ilkesi ile korona döneminde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde her hafta 29 ayrı semtte pazar yeri kurulduğunu bu pazar yerlerinde sıkı bir şekilde pandemi kontrolü gerçekleştirildiğini ayrıca temizlik, mesafe ve maske kontrolü dışında fiyat ve etiket kontrolünün de yapıldığını kaydetti.
Gerçekleştirilen çalışmaların Melikgazi halkı tarafından takdir ile karşılandığını ve gidilen her yerde vatandaşların teşekkürlerini aldıklarını bildiren Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların memnuniyetinin çalışmalara ve çalışanlara şevk kattığını bu açıdan planlanan yatırım ve hizmetlerin gününden önce tamamlanarak hizmete sunulduğunu sözlerine ekledi.
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