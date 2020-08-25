Başkan Palancıoğlu: "Melikgazi’de pandemiyi fırsata dönüştürüyoruz"

Pandemi süresince Melikgazi Belediyesi olarak bu süreci yatırıma ve hizmete dönüştürdüklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu özellikle ulaşım ve asfaltlama çalışmalarında ekip sayısını artırdıklarını ve çalışmaların mesai sonrası da devam etiğini söyledi.

Önce halk ve çevre sağlığı ilkesi ile korona döneminde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde her hafta 29 ayrı semtte pazar yeri kurulduğunu bu pazar yerlerinde sıkı bir şekilde pandemi kontrolü gerçekleştirildiğini ayrıca temizlik, mesafe ve maske kontrolü dışında fiyat ve etiket kontrolünün de yapıldığını kaydetti.

Gerçekleştirilen çalışmaların Melikgazi halkı tarafından takdir ile karşılandığını ve gidilen her yerde vatandaşların teşekkürlerini aldıklarını bildiren Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların memnuniyetinin çalışmalara ve çalışanlara şevk kattığını bu açıdan planlanan yatırım ve hizmetlerin gününden önce tamamlanarak hizmete sunulduğunu sözlerine ekledi.