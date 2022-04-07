Başkan Palancıoğlu, meclis üyeleri ve aileleri ile iftar yaptı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye Meclis üyeleri ve aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldiklerini söyledi.

Ramazan Ayı’nda meclis üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İftarlar insanların bir araya gelmesi ve kaynaşması için vesile oluyor. Ramazan mutluluğu birlik olunca çoğalıyor. Siyasi partilerimizin Melikgazi ilçe Başkanları, Meclis Üyelerimiz ve aileleri ile iftar sofrasında buluştuk. Çok şükür özlediğimiz günler geri geldi. Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan’da bu tür organizasyonlar birlik ve beraberliğimizi artırıyor. Buda hizmet olarak Melikgazi’ye yansıyor” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Hep birlikte proje ve fikirler üreterek Melikgazi’mize beraber hizmet edeceğiz. Melikgazi’de çok şükür hayırseverlerimiz ile birlikte birçok projeyi hayata getirdik. Koştur koştur hizmetlerimiz devam ediyor. Muhtarından, ilçe müdürüne, meclis üyelerimizden personelimize kadar herkesin yapılan hizmetlerde emeği var. Melikgazi olarak ötekileştirmeden, bir ve beraber Kayseri ve ülkemiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Meclis üyelerimize aileleri ile birlikte sağlık sıhhat içerisinde nice Ramazanlara ulaşmalarını diliyorum. İlçemizin gelişmesinde katkı sunan ve davetimize katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.