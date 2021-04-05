Başkan Palancıoğlu Kayserili Milli Halterci Muammer Şahin’i tebrik etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonasında Avrupa ikincisi olan Kayserili halter sporcusu Muammer Şahin için bir tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Palancıoğlu, yayımlamış olduğu mesajında şu açıklamalarda bulundu:

“Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda erkekler 55 kiloda koparmada 112 kg ile Büyükler Avrupa ikincisi olan Kayserili sporcumuz Muammer Şahin’in başarısından son derece gurur duyduk, onurlandık. Kayseri için sporda, bilimde, edebiyatta, sanatta birçok başarının arka arkaya gelmesi bir övünç kaynağıdır."

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şahsı ve hemşerileri adına Kayserili sporcu Muammer Şahin’i ve yine Kayserili antrenörü Gökhan Taşcı’yı kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi.