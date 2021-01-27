Başkan Palancıoğlu Kayseri Gümrük Müdürlüğü’nü ziyaret etti

Kayseri Serbest Bölge’de çalışmalara hızla devam eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bölgede üretim yapan firmaları ziyaret ederek çalışmalar ve üretimleri hakkında bilgi alıyor.

26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Serbest Bölge yöneticileri ile Kayseri Gümrük Müdürlüğünü ziyaret eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Kayseri Serbest Bölgesi’nde çalışmalara devam ediyoruz. Serbest Bölge Kayseri için büyük bir potansiyel. Serbest Bölgeleri Türkiye’nin ve ilimizin dünyaya açılan kapısı olarak düşünebiliriz. Kayseri ihracatın yüzde 22’si şu anda Serbest Bölge’den yapılıyor. Dolayısıyla çok önemli yere sahip. 26 Ocak Dünya Gümrük Günü vesilesiyle Gümrük Müdürlüğü çalışanlarımızı ziyaret ettik. Dolayısıyla Gümrükte ihracatımızı ve ithalatımızı yönlendiren ve hizmet yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Serbest Bölge özellikle ihracat yapan firmaların üssü. Burası en önemli nokta. Burada da yeni Gümrük Müdürlüğü’nün kurulması ile birlikte sanayicimiz yurt dışına çok daha rahat bir şekilde üretmiş olduğu ürünleri gönderebilecek. Dolayısıyla bölgenin Kayseri’ye büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum. İnşallah burada yerli ve yabancı birçok firmayı ağırlayarak Kayseri’nin ihracatının artmasını sağlayacağız. Bu vesileyle şuana kadar destek veren ve bundan sonra da destek verecek olan tüm gümrük çalışanlarına teşekkür ediyor, Dünya Gümrük Günlerini kutluyorum” dedi.