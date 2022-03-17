Başkan Palancıoğlu; Kayseri Basketbol’un maçını izledi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21’inci haftasında Elazığ İl Özel İdare basketbol takımı ile karşılaşarak galip gelen Bellona Kayseri Kadın Basketbol Takımı 81-73 skorla maçı tamamladı.

Eşi ve çocuklarıyla takıma destek olmak için karşılaşmayı izleyen Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Salon sporlarında Melikgazi Belediyesi olarak başarılarımızı sürdürüyoruz. Verdiğimiz hiçbir destek boşa gitmiyor. Bellona Kayseri Kadın Basketbol Takımımız Kadir Has Spor Salonu’nda Elazığ İl Özel İdare basketbol takımı ile mücadele ederek güzel bir başarıya imza attı. Rakibini 81-73 skorla yenen başarılı oyuncularımızı gönülden kutluyor kendilerini tebrik ediyorum. Başarılı bir maç sergilediler. Şimdi olduğu gibi daima yanlarında olmaya en büyük destekçileri olmaya devam edeceğiz. Maç boyunca desteğini esirgemeyen taraftarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.