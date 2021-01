Başkan Palancıoğlu, karla mücadele için sahadaydı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile ilgili belediye ekiplerinin hazır kıta görev başında olduğunu ve ilçede etkin bir karla mücadele çalışması yapıldığını söyledi.

Başkan Dr. Palancıoğlu kar yağışı sonrası Kıranardı Mahallesi’nde karla mücadele ekiplerinin çalışmasına katılarak yolların durumunu inceledi.

İlçede karla mücadele çalışması için Melikgazi’de gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak yoğun kar ve buzlanmaya karşı çalışma yapıldığını kaydederek, "Melikgazi’de ilk defa karla mücadele için özel olarak modifiye edilmiş 4x4’ler ve tuzlama araçlarımızla Kıranardı Meydanı’nda temizleme çalışmaları gerçekleştirdik. Bu araçlar özellikle yokuş yerlerde aynı zamanda da dar sokaklarda çok efektif bir şekilde çalışabiliyor. Melikgazi olarak küçük araçlarla 4x4 araçlarla bu şekilde bir uygulamayı başlamış olduk. Bu yıl ekipman konusunda her zamankinden daha güçlüyüz. Karla mücadele çalışmaları kapsamında çok sayıda kar kürüme, tuzlama ve solüsyon aracı ile yine onlarca personel görev yapıyor. Melikgazi bu yıl gerçekten karla mücadelede vatandaşlarımıza çok daha güzel çok daha kaliteli hizmeti daha hızlı şekilde verecek. Şuan karla mücadelede kullanılacak tüm araçlar ve personeller olası kar temizleme ve yol açama çalışmasına devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte ekipler halkın can ve mal güvenliği için 7/24 esasına göre görev yapacak. Özellikle eğimli yollar ile kış turizm merkezi Erciyes Dağı yolunda greyder ile tuz serpme araçlarımız ve tuzlama ekiplerimiz de hazır olacak. Kış şartlarında ulaşımın güvenli ve seri olması amacı ile kasım ayında planlama yapıldı. Karla mücadele ekiplerimiz her zaman görevlerinin başında olacak. Geçtiğimiz yılda ortaya koyduğumuz performansı yine sergileyeceğiz. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.