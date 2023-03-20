Başkan Palancıoğlu Kahramanmaraş Çadırkent’te depremzedeleri ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kahramanmaraş’ta kurdukları çadırkentte çocuklarla ve depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Adıyaman’daki çarşı yapımının incelemelerinden sonra Kahramanmaraş’ta kurulan çadırkenti ziyaret ederek taleplerini dinleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyemiz ve Çinli işadamları işbirliğinde kurduğumuz çadırkent de depremden etkilenen vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Çocuklarımızla zaman geçirdik. Özellikle çocuklarımızın yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar için oyun parkları yaptık. Yaşanan acı çok büyük maalesef. Ama inşallah bir ve beraber olarak yaralarımızı saracağız, acılarımızı paylaşacağız. Bir arada olmaktan aldığımız güçle birbirimize daha sıkı kenetleniyoruz. Sık sık deprem bölgesine gelerek yaptığımız çalışmaları inceleyip depremzede kardeşlerimizin taleplerini dinliyoruz. El birliğiyle bu süreci de umutla, sabırla atlatacağız. Melikgazi Belediyesi olarak yardımcı olduğumuz depremden etkilenen şehirlerimizin yeniden ayağa kalkması için maddi ve manevi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.