Başkan Palancıoğlu Hamdi Şanlıünal Camisi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yeşilyurt Mahallesi’nde Melikgazi Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliği ile yapılan Hamdi Şanlıünal Camii’nde il Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ile inceleyerek son durumu hakkında bilgi aldı.

Melikgazi Belediyesi olarak Hamdi Şanlıünal Camisinde çevre düzenlemesini yapacaklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Hayırsever belediye olarak hayırsever işbirliği ile yaptırılan ve devam eden inşaat alanında çalışmaları yerinde inceledik. Kısa zaman içinde eksikleri tamamlanıp hizmete sunulacak. Kayseri’nin neresine baksanız okul, cami, üniversite ve sağlık ocağı binalarında hep, bir hayırseverimizin ismini görüyoruz. Hamdi Şanlıünal ailesine bu güzel hayrı için teşekkür ederiz. Çalışmalarımızdaki en sbüyük desteği hayırseverlerimizden alıyoruz. Kayseri’miz hayırsever şehri. Rabbim hayır sahiplerinin sayısını artırsın” dedi.