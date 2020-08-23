Başkan Palancıoğlu: “Gesi ile Turan Mahallesi arasında güvenli ve seri ulaşım hayırlı olsun”
MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, GESİ MAHALLESİ İLE TURAN MAHALLESİ’Nİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN 24 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ ASFALT YOLUN YENİDEN PLANLANARAK ULAŞIMIN DAHA SERİ VE GÜVENLİ HALE GETİRİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gesi Mahallesi ile Turan Mahallesi’ni birbirine bağlayan 24 metre genişliğindeki asfalt yolun yeniden planlanarak ulaşımın daha seri ve güvenli hale getirileceğini söyledi.
Şehir içi yollara büyük önem verdiklerini çünkü her yeni yolun imar planındaki modern yapılaşmanın önünü açtığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak Gesi Mahallesi ile Turan Mahallesini birbirine bağlayan 24 metre genişliği yolun şu andaki durumuna uygun plan değişikliği yapıldı. Bu çalışma ile bölgede yol ile trafik akışı daha etkin, verimli ve güvenli hale gelecek. İlçe genelinde tüm yolları, dünya standartlarından bir adım daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Bu sebeple yolların kalitesini artıracak yatırımlar yapıyoruz.” dedi.
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şehir içi alternatif yolların açılması ile ana alter yollarda rahatlama oluşturulduğunu bu açıdan yeni yol çalışmalarına her zaman önem verildiğini sözlerine ekledi.
|İmsak
|04:41
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:59
|Yatsı
|21:26
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25