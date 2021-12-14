Başkan Palancıoğlu; ERÜ Rektörü Çalış’ı tebrik etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Erciyes Üniversitesi’nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Araştırma Üniversiteleri sıralamasında 8. sırada yer almasından dolayı, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı tebrik etti.

Araştırma üniversiteleri arasında yapılan çalışma sıralamasında Erciyes Üniversitesi’nin de yer almasının önemli bir başarı olduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Her zamanki gibi üniversitemizin bu başarısından bizlerde onur duyduk. Üniversitemizin sürekli olarak çok çeşitli konularda araştırma yaparak insanlığın hizmetine sunması çok önemli. Araştırma üniversiteleri olarak devlet ve vakıf üniversiteleri arısında daha önce 11’inci sırada yer alan Erciyes Üniversitesi’nin bu kez çalışmaları ile 8’inci sırada yer alması çok önemli. Bu Erciyes Üniversitesi’nin başarısı aslında şehrimizin başarısıdır. Erciyes Üniversitemizin 8. sırada yer alması ülke genelinde büyük bir başarıdır. Şahsım ve hemşerilerim adına Erciyes Üniversitesi’nin bu başarısına kuruluşundan bugüne kadar katkı sağlayan tüm mensupları ve yöneticilerini ve ERÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı bir kez daha kutluyorum.” dedi.