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Başkan Palancıoğlu Emlak Vergisini vezneden ödedi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye veznesine uğrayarak emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin 1. taksit ödemesini yaptı.

KAYSERİ 27.05.2022, 12:33
Başkan Palancıoğlu Emlak Vergisini vezneden ödedi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye veznesine uğrayarak emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin 1. taksit ödemesini yaptı.

Veznede çalışan memurlara kolaylıklar dileyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi’nde vergi dönemi olduğu için ilk taksitlerimizi yatırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı olarak görevlerimizi yerine getiriyoruz. Ben de bugün veznemize hem kendi vergimi hem de annemin vergisini yatırıyorum. Belediyemizin hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için vatandaşların yükümlülüklerini zamanında tam ve eksiksiz yerine getirmeleriyle mümkün olacaktır. Vergilerden gelen gelirlerden ve merkezi hükümetten gelen gelirler çerçevesinde hizmetlerimiz yapılıyor. Cumartesi ve Pazar günü vergisini ödeyemeyen vatandaşlarımız için 09.00 ile 17.00 saatleri arasında veznelerimiz hizmet verecek. Vergilerini, internetten veya veznelerden ödeyen tüm hemşehrilerime Melikgazi ilçem adına teşekkür ederim” dedi.

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