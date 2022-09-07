Başkan Palancıoğlu: “Ekilip hasat edilen nohutlar, şimdi sofralarımızda yer alacak”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak kırsal alanlarda bölgesel tarıma destek amaçlı olarak aspir ve nohut tohumu dağıttıklarını hatırlatarak, şimdi de hasat ettiklerini söyledi.

Gesi Mahalle meydanında düzenlenen nohut hasadı programına Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Melikgazi İlçesi Tarım ve Orman Müdürü Okay Sağnak, Melikgazi Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çelebi ve kırsal kesimler mahalle muhtarları ile bölge çiftçileri katıldı. Etkinlikte, hasadı yapılan nohutlardan pişirilerek çiftçilerle bir araya gelindi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği ile tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için çiftçilere 27 Nisan 2022 günü 10 ton kuraklığa dayanıklı yerli nohut çeşidi olan azkan tohumu dağıttıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle ortak yürüttüğümüz projemizde çiftçilerimize destek olmak için çalışmalar yapıyoruz. Tarımda üretimin artırılması, boş arazilerin tarıma kazandırılması gibi hükümetimizin destek verdiği çalışmalar çerçevesinde biz de Gesi bölgemizde 10 ton nohut tohumu dağıtmıştık. Bu ekilen nohutlar hasat edildi. Şimdi de artık soflarımızda yer alacak. Bu bir çalışmanın, alın terinin ve emeğinin karşılığıdır. Çiftçilerimizi tebrik ediyorum. 53 çiftçimize dağıtımı yapılan 10 ton nohut tohumu 12 dekar araziye ekildi ve 240 ton nohut hasadı yapıldı. Bunun ile istidama, ekonomiye ve bölgesel tarıma destek sağlandı. Çiftçilerimizin bilinçli bir şekilde artık endüstriyel tarıma geçmesi için projelerimiz var. Tarıma elimizden geldiğince belediye olarak destek olacağız. Yerli ve milli çeşidimiz olan azkan nohut tohumluklarımızın hasadı hem çiftçilerimize hem de Melikgazi’mize hayırlı olsun. Ürünleri bol kazancı ve bereketli olsun inşallah" dedi.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, “Ekim yapılan alanlarının artırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Verimli bir hasat gerçekleştirildi. Tohumumuz yerli bir tohum. Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza çiftçimizin yanında olduğu için çok teşekkür ederim. hasadımız hayırlı bereketli olsun” diye konuştu.