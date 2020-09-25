Başkan Palancıoğlu ekibi ile Hürriyet ve Yeniköy Mahallelerinde

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yatırım birimleri müdürleri ile her Cuma günü sabahı olduğu gibi saat 06.00 da Hürriyet ve Yeniköy Mahallelerinde teknik inceleme çalışmasında bulundu.

Erken saatlerde seçilen bir mahallede yatırım birim müdürleri ile inceleme çalışması yaptıklarını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Sabah saat 06.00 da ekibimiz ile Hürriyet ve Yeniköy Mahallelerinde yapılması gereken çalışmaları yerinde inceledik. Bu saatlerde olması işin akışını hızlandırmaktadır. Cuma günü yapılan bu teknik incelemede yapılması gereken temizlik, tamirat, ilaçlama, budama ve bakım gibi işleri tespit edip, Pazartesi günü hepsini tek tek gerçekleştiriyoruz. Yeniköy Diş Hastanesi önünden başlayan gezimiz sonuçlarını not aldık. Pazartesi günü tüm birimlerimiz alınan bu notları yerine getirecektir” dedi.

Hürriyet ve Yeniköy mahallelerin 1950 yıllarda kurulduğunu ve Hürriyet Mahallesinde çok katkı biların yükseldiğini Yeniköy de ise gelişime açık 4-5 katlı yapıların yer aldığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Cuma günü tespit edilen konular koordineli bir şekilde tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulacağını sözlerine ekledi.