Başkan Palancıoğlu: “Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Müslümanlara üç ayları müjdeleyen rahmeti ve bereketi bol olan Regaip Kandili için bir kutlama mesajı yayımladı.

Mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili’nin Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu, "Mübarek ayların başındayız. İslam âleminde son derece önemli olan Regaip Kandili olarak idrak edeceğiz. Regaip Kandili’nin bizlere sunduğu düşünme fırsatını kullanarak toplum olarak birbirimize kenetlenip, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz. Kardeşlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, birlik ve beraberliğimizi korumaya gayret göstermeliyiz” dedi.

Palancıoğlu, “Güzel günlerde başta şehrimiz, ilçemiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada sağlık, kardeşlik ve huzurun hakim olması için dua edelim. Rabbim bu gecenin hürmetine ülkemiz üzerinde oynanan tüm oyunları bertaraf etsin. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin, sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm geçmişlerimize de rahmet diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Regaip Kandil’inizi en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve milletimize barış ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.