Başkan Palancıoğlu, birim müdürleriyle 1 yılı değerlendirdi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaparak bir yılda yapılan çalışmaları istişare etti.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaparak bir yılda yapılan çalışmaları istişare etti.
Toplantıda devam eden ve tamamlanmış projeler ve yeni yılda yapılması gereken işler üzerine konuştuklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Birim müdürlerimizle bir araya gelerek 1 yıllık süreçte yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Melikgazi’mize değer katmak, vizyon projelerle ilçemizi her alanda geliştirmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktık. Pandemi etkisine rağmen yıl boyunca projelerimizi hayata geçirmeye, rekorlar kırmaya devam ettik. Yeni yılda da devam edeceğiz. Mesai arkadaşlarıma çalışma azimlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.Birim müdürlerini tek tek dinleyerek yapılması gereken çalışmalar hakkında talimatlar veren Başkan Dr. Palancıoğlu, 2021 yılında da rekor hizmetler yapmak için gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
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|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Crystal Palace
|16
|19
|15. Newcastle
|14
|18
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Athletic Bilbao
|15
|18
|12. Levante
|15
|18
|13. Getafe
|14
|17
|14. Deportivo Alaves
|15
|17
|15. Eibar
|16
|16
|16. Valencia
|16
|15
|17. Elche
|13
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12