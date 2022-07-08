Başkan Palancıoğlu, belediye personelleriyle bayramlaştı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; bayram öncesi son mesai gününde tüm birimleri tek tek gezerek belediye personeli ile bayramlaşarak, bayramlarını tebrik etti.

Belediye personeli ile güzel hizmetlere imza attıklarını kaydeden Başkan Dr. Palancıoğlu; "İlçemize yapmış oldukları her hizmette emeği olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Melikgazi olarak biz çok büyük ve güzel bir aileyiz. Fedakarca ve özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımla birlikte Melikgazi için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bayramlar bir fırsattır. Kardeşliğin yenilenmesi, dostluğun yenilenmesi küskünlüklerin sonlandırılması için bir fırsattır. Ailelerinize selamlarımı iletin. Dayanışma duygusu içerisinde, sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Sizler vasıtasıyla tüm hemşerilerimin de bayramlarını kutluyorum" dedi.