Başkan Palancıoğlu: "Bayramınızı en iyi şekilde geçirmeniz için tüm hizmetleri veriyoruz"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaparak tüm İslam âleminin bayramını tebrik etti.

Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bayramınızı tebrik ediyorum. Melikgazi Belediyesi olarak bayramınızı en iyi şekilde geçirmeniz için elimizden gelen tüm hizmetleri veriyoruz. Bu sene ilk defa 100 bin metrekarelik kurban pazar yerimiz ve kesim alanımızda çok güzel bir ortam sunarak siz değerli hemşerilerimize hizmet ediyoruz. Daha nitelikli hizmet için 2 ayrı büyükbaş kesim sistemi kurduk. Burada kesimler daha hijyenik ve seri bir şekilde yapılacak. Cenab-ı Allah birlik beraberlik, sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yoğun olarak yaşandığı Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, ailelerinize hürmetlerimi sunuyorum.”