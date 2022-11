Başkan Palancıoğlu, Basket Takımını Tebrik Etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında sahasında BOTAŞ’ı 76-72 yenen Melikgazi Kayseri Basketbol takımını tebrik etti.

Takımın maç boyunca mücadeleyi hiç kaybetmediğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Çalışmalarımızın hediyesini bu güzel galibiyetle taçlandırdık. Bundan sonraki hedeflerimiz ise koşulsuz mutlak galibiyet olacak. Takımımız, azmi, ahlakı ile her geçen gün büyük başarıya daha da yaklaşıyor. Müsabakalarda önemli olan iyi bir mücadele ortaya koymaktır. BOTAŞ’ı 76-72 yenen Melikgazi Kayseri Basketbol takımımızı Kıyasıya mücadele eden takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İnşallah da böyle devam eder. Bizlere büyük bir mutluluk yaşatan basketbol takımımıza her zaman destek veren teknik ekip ve yönetimi de yürekten kutluyorum. Taraftara da teşekkür ederim, bizleri yalnız bırakmadılar. Takımın gücünü güç kattılar. Melikgazi Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteğimiz her zaman devam edecek" dedi.